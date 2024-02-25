Вибух у Полтаві ввечері 25 лютого — в Україні повітряна тривога

У Полтаві пролунали вибухи
Вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили в Повітряних силах та моніторингові канали.
Вибухи у Полтаві 25 лютого
Оновлено 18:57. У Повітряних силах попередили про рук ракет у напрямку Кропивницького.
Сьогодні ввечері близько 18:50 у Полтаві пролунали вибухи. Також гучно було у Кременчуці.
В низці областей України оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району.
Також російські війська в ніч проти 25 лютого атакували один зі спальних районів Херсона. Внаслідок влучення ворожого снаряду сталася пожежа у багатоповерхівці, почали горіти речі на балконі однієї з квартир.
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