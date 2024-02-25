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Філатов повідомив про поранених та руйнування внаслідок вибухів у Дніпрі

25 лютого 2024 22:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Філатов повідомив про поранених та руйнування внаслідок вибухів у Дніпрі
Міський голова Дніпра Борис Філатов. Фото: facebook.com/filatovborys
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про наслідки вибухів у місті ввечері, 25 лютого. За його словами, зафіксовано руйнування та є поранені.

Про це Борис Філатов написав у Telegram,

Обстріл Дніпра

"Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна", — розповів Філатов.

За попередньою інформацією, двоє поранених людей. Філатов закликав зберігати спокій та очікувати інформації від ВЦА.

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Допис Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Було зафіксовано комбіновану атаку: ракетами та безпілотниками типу Shahed.

Також вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

війна
вибух
обстріли
Борис Філатов
поранення

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