Філатов повідомив про поранених та руйнування внаслідок вибухів у Дніпрі

Міський голова Дніпра Борис Філатов. Фото: facebook.com/filatovborys

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про наслідки вибухів у місті ввечері, 25 лютого. За його словами, зафіксовано руйнування та є поранені.

Про це Борис Філатов написав у Telegram,

Обстріл Дніпра

"Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна", — розповів Філатов.

За попередньою інформацією, двоє поранених людей. Філатов закликав зберігати спокій та очікувати інформації від ВЦА.

Допис Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Було зафіксовано комбіновану атаку: ракетами та безпілотниками типу Shahed.

Також вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.