Філатов повідомив про поранених та руйнування внаслідок вибухів у Дніпрі
25 лютого 2024 22:36
Міський голова Дніпра Борис Філатов. Фото: facebook.com/filatovborys
Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів про наслідки вибухів у місті ввечері, 25 лютого. За його словами, зафіксовано руйнування та є поранені.
Про це Борис Філатов написав у Telegram,
Обстріл Дніпра
"Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна", — розповів Філатов.
За попередньою інформацією, двоє поранених людей. Філатов закликав зберігати спокій та очікувати інформації від ВЦА.
Нагадаємо, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Було зафіксовано комбіновану атаку: ракетами та безпілотниками типу Shahed.
Також вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Читайте Новини.LIVE!