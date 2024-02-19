Федоров ответил, можно ли отключить Starlink для российских оккупантов на фронте

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: УНИАН

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что общался с основателем SpaceX Илоном Маском относительно использования армией РФ систем спутниковой связи Starlink на фронте еще до того, как это стало известно в обществе. По его словам, есть способ, благодаря которому можно сделать так, чтобы российские Starlink не работали на поле боя.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному".

Опыт Израиля в решении этого вопроса

"Мы посмотрели, проанализировали кейс, который был как раз в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там исходили из такой ситуации. Мы нашли соответствующий алгоритм, предложили SpaceX и сейчас у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтобы кейсов подобных не было", — объяснил чиновник.

Однако пока он еще не знает, как разрешится эта ситуация.

"Но мы нашли этот алгоритм, предложили его. Вернее, компания SpaceX уже подобное что-то делала с правительством Израиля, вот мы такое предложили", — сказал Федоров.

Как отключить Starlink для РФ

Кроме того, министр подчеркнул, что есть возможность отключения Starlink на временно оккупированных территориях, однако для Украины "это тоже будет катастрофическим".

"Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами. Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые по существу там появляются другим путем, не работали. И вот мы работаем со SpaceX", — объяснил Федоров.

С чем связано использование Starlink со стороны России

Министр также подчеркнул, что не верит в связь между получением России Starlink и высказываниями Маска о войне в Украине.

"Это было логично, что они начнут их через третьи государства закупать и завозить. У них были Starlink, их уже завозили, прямо сейчас это попало в публичность, их стало немного больше. То есть кто-то, наверное, из их предпринимателей начал это монетизировать, и зажило это какой-то отдельной жизнью. Технологически нужно исключить Starlink, которые они используют, и сделать так, чтобы наши продолжили работать", — отметил он.

Напомним, ранее руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил, что россияне используют на фронте тысячи систем Starlink. По его словам, терминалы были куплены у российских фирм, которые приобрели их у посредников через соседние с РФ страны.

Также СМИ сообщали, что в России частные продавцы торгуют системами Starlink. Они работают только у границ, а личные кабинеты к сети подключат через Польшу.