Федоров відповів, чи можна відключити Starlink для російських окупантів на фронті

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: УНІАН

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що спілкувався із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання армією РФ систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як це стало відомо в суспільстві. За його словами, є спосіб, завдяки якому можна зробити так, аби російські Starlink не працювали на полі бою.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному".

Досвід Ізраїлю у вирішенні цього питання

"Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було", — пояснив посадовець.

Проте наразі він ще не знає, яким чином вирішиться ця ситуація.

"Але ми знайшли цей алгоритм, запропонували його. Точніше, компанія SpaceX вже подібне щось робила з урядом Ізраїлю, от ми таке запропонували", — сказав Федоров.

Як можна відключити Starlink для РФ

Крім того, міністр наголосив, що є можливість відключення Starlink на тимчасово окупованих територіях, проте для України "це також буде катастрофічно".

"Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX", — пояснив Федоров.

З чим пов'язане використання Starlink з боку Росії

Також міністр наголосив, що не вірить у зв'язок між отриманням Росії Starlink та висловлюваннями Маска про війну в Україні.

"Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати і завозити. У них були Starlink, їх вже завозили, просто зараз це потрапило в публічність, їх стало трохи більше. Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати, і зажило це якимось окремим життям. Технологічно потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше керівник військової розвідки України Кирило Буданов підтвердив те, що росіяни використовують на фронті тисячі систем Starlink. За його словами, термінали було куплено через російські фірми, які придбали їх у посередників через сусідні з РФ країни.

Також ЗМІ повідомляли, що в Росії приватні продавці торгують системами Starlink. Вони працюють тільки поблизу кордонів, а особисті кабінети до мережі підключать через Польщу.