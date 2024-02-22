Где оккупанты наступают больше всего — в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновений. Больше всего атак наши защитники отбили на Авдеевском направлении, там враг наступал 19 раз.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в четверг, 22 февраля.

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении оккупанты отразили три попытки наступления в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник шесть раз атаковал наши подразделения в районах населенных пунктов Терны и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение этих суток Силы обороны отбили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Клищиевка и Майорск Донецкой области.

Украинский военный на фронте. Фото: 93 бригада "Холодный Яр"

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 19 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении наши военные продолжают сдерживать нашествие врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там за сутки россияне 14 раз пытались прорвать оборону наших войск, но безуспешно.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял четыре попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Скриншот сообщения Генштаба

Потери российской армии по состоянию на 22 февраля

Только за последние сутки российские оккупанты потеряли 1 160 человек, 35 боевых бронированных машин, семь танков и не только. В общем, потери захватнической армии с начала полномасштабной войны таковы:

личного состава — около 407 240 (+1160) человек;

танков — 6 523 (+7) единицы;

боевых бронированных машин — 12 373 (+35) единицы;

артиллерийских систем — 9 867 (+41) единиц;

РСЗО — 997 (+5) единиц;

средства ПВО — 680 (+2) единиц;

самолетов — 339 (+1) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 596 (+36) единиц;

крылатых ракет — 1 903 (+0) единицы;

кораблей/катеров — 25 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 12 924 (+63) единицы;

специальной техники — 1 566 (+8) единиц.

Напомним, что 20 февраля ВСУ нанесли удар по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. В результате успешной работы по меньшей мере 60 захватчиков погибли.

Кроме того, недавно Силы обороны ударили по вражескому полигону на временно оккупированной территории Херсонской области. Там были оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.