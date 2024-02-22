Де окупанти наступають найбільше — в Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

Упродовж попередньої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнень. Найбільше атак наші захисники відбили на Авдіївському напрямку, там ворог наступав 19 разів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у четвер, 22 лютого.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили три спроби наступу в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник шість разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку цієї доби Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

Український військовий на фронті. Фото: 93 бригада "Холодний Яр"

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку наші військові продовжують стримувати навалу ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там упродовж доби росіяни 14 разів намагалися прорвати оборону наших військ, але безуспішно.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів російських окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив чотири спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Скриншот допису Генштабу

Втрати російської армії станом на 22 лютого

Лише за останню добу російські окупанти втратили 1 160 осіб, 35 бойових броньованих машин, сім танків та не тільки. Загалом, втрати загарбницької армії з початку повномасштабної війни такі:

особового складу — близько 407 240 (+1160) осіб;

танків — 6 523 (+7) одиниці;

бойових броньованих машин — 12 373 (+35) одиниці;

артилерійських систем — 9 867 (+41) одиниць;

РСЗВ — 997 (+5) одиниць;

засоби ППО — 680 (+2) одиниць;

літаків — 339 (+1) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 596 (+36) одиниць;

крилатих ракет — 1 903 (+0) одиниці;

кораблів /катерів — 25 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 924 (+63) одиниці;

спеціальної техніки — 1 566 (+8) одиниць.

Втрати окупантів станом на 22 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. В результаті успішної роботи щонайменше 60 загарбників загинули.

Крім того, нещодавно Сили оборони вдарили по ворожому полігону на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там були окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку.