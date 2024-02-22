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ЗСУ вдарили по полігону росіян на Херсонщині — Сили оборони показали як це було

22 лютого 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЗСУ вдарили по полігону росіян на Херсонщині — Сили оборони показали як це було
Удар по полігону росіян на тимчасово окупованій Херсонщині. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сили оборони України підтвердили удар Збройних сил України по ворожому полігону на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там були окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку.

Відповідне відео Сили оборони опублікували в Telegram у четвер, 22 лютого.

Удар по полігону окупантів на Херсонщині

Сили оборони стверджують, що керівництво угруповання російських окупаційних військ "Дніпро" приїхало подивитися на "зачищення" Кринок.

"Долучилися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні... Сказано — зроблено!" — відзначили військові.

Нагадаємо, що 20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. В результаті успішної роботи щонайменше 60 загарбників загинули.

Також ми повідомляли, що російські загарбники скаржилися й на удари ЗСУ по полігону під Іловайськом Донецької області, є загиблі. Щоправда, підтвердження чи спростування цієї інформації з боку українського командування немає.

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