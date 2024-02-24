Буданов рассказал об изменениях в ГУР, работе агентов в России и состоянии жены после отравления

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Глава Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов ответил, в каком сейчас состоянии его жена после отравления тяжелыми металлами. Также он рассказал о расширении штата ГУР и как это отразилось на работе ведомства.

Об этом Буданов сказал в интервью The Telegraph.

В каком состоянии сейчас Марианна Буданова

По словам главы ГУР, его жене Марианне уже значительно лучше. Он отметил, что знает, кто ответственен за ее отравление.

"Эти вещи требуют времени для решения. Со временем каждый увидит, что это значит", — сказал Буданов, намекнув, что отомстит России за это.

Кадровые изменения в ГУР

По словам главы разведки, с начала большой войны в ГУР значительно увеличился штат работников — максимально возросло количество людей в боевых, оперативно-боевых подразделениях и технической разведке.

Также было значительно усилено направление киберразведки.

В то же время, из-за роста объемов информации в спецслужбе укрепили аналитическое направление и внедрили новые сервисы для технической обработки данных на основе искусственного интеллекта.

Работа партизан и агентов в России

По его словам, работа с большими группами "партизан" — это лишь малая часть деятельности ГУР.

"Понятно, что во время войны разведка отвечает не только за сбор данных, но и за проведение специальных операций", — отметил Буданов.

Украина им помогает, поддерживает и взаимодействует и иногда просит выполнить какие-либо задачи, но это не массовое явление.

Относительно агентуры — глава ГУР отметил, что она играет важную роль в противостоянии России, в частности, "осуществляет специальные активные мероприятия".

Он напомнил, что именно благодаря агентам Украина заранее получила данные о нападении России два года назад.

Напомним, Буданов спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте после выхода ВСУ из Авдеевки.

Также мы писали, что глава ГУР назвал факторы, которые могут кардинально изменить ход продолжительной войны. По его словам, побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику.