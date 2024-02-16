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Буданов розповів про роль французької зброї на фронті

16 лютого 2024 15:21
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Буданов розповів про роль французької зброї на фронті
Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю французькому журналу Liberation висловив подяку Франції за її підтримку. При цьому він закликав надати Україні більше озброєння. При цьому він закликав надати Україні більше озброєння.

Про це повідомила пресслужба ГУР у п'ятницю, 16 лютого.

Буданов про підтримку Франції

Буданов повідомив, що Україна високо цінує допомогу, яку надала Франція.

"Зрештою, вони могли б не робити цього. Втім, ми хотіли б більше, це не секрет", — сказав Буданов.

Глава ГУР розповів, що отримана від Франції зброя, включаючи артилерійські системи CAESAR і ракети Scalp-EG, показала вражаючу ефективність на полі бою.

"Артилерійські системи CAESAR добре себе зарекомендували. Те саме можна сказати і про ракети Scalp-EG. Ці системи показали відмінні результати. Нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів SAMP/T-Mamba. І ми очікуємо, що Франція надасть нам літаки", — наголосив Буданов.

Глава ГУР наголосив на необхідності додаткової авіаційної підтримки, враховуючи значний розмір російського повітряного флоту, і висловив сподівання на подальшу допомогу від Франції.

Буданов про українських пілотів на французьких винищувачах

Буданов стверджує, що українські льотчики легко освоять французькі винищувачі Mirage 2000. За його словами, у них висока кваліфікація та бойовий досвід проти російських літаків четвертого покоління.

"Ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі крім українських пілотів. Тож наші пілоти зможуть з легкістю опанувати цю техніку", зазначив Буданов.

Нагадаємо, Буданов прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, ситуація важка, але поки не критична.

Раніше Буданов заявив, що війна в Україні може завершитися 2024 року. Він упевнений, що українські сили більше завдаватимуть ударів по об'єктах РФ.

Франція
військова допомога
військова техніка
Кирило Буданов
винищувач
війна в Україні
ГУР
авіація

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