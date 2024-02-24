Буданов розповів про зміни в ГУР, роботу агентів у Росії та стан дружини після отруєння

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Очільник Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов відповів, в якому зараз стані його дружина після отруєння важкими металами. Також він розповів про розширення штату ГУР та як це повпливало на роботу відомства.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю The Telegraph.

В якому стані зараз Маріанна Буданова

За словами очільника ГУР, його дружині Маріанні вже значно краще. Він зазначив, що знає, хто відповідальний за її отруєння.

"Ці речі потребують часу для вирішення. З часом кожен побачить, що це означає", — сказав Буданов, натякнувши, що помститься Росії за це.

Кадрові зміни в ГУР

За словами очільника розвідки, від початку великої війни в ГУР значно збільшився штат працівників — максимально зросла кількість людей у бойових, оперативно-бойових підрозділах та технічній розвідці.

Також був значно підсилений напрям кіберрозвідки.

Водночас через зростання обсягів інформації в спецслужбі зміцнили аналітичний напрям і впровадили нові сервіси для технічної обробки даних на основі штучного інтелекту.

Робота партизанів та агентів в Росії

За його словами, робота з великими групами "партизанів" — це лише мала частина діяльності ГУР.

"Зрозуміло, що під час війни розвідка відповідає не лише за збір даних, але й за проведення спеціальних операцій", — зауважив Буданов.

Україна їм допомагає, підтримує й взаємодіє та іноді просить виконати якісь завдання, але це не масове явище.

Щодо агентури — очільник ГУР зазначив, що вона відіграє важливу роль в протистоянні Росії, зокрема, "здійснює спеціальні активні заходи".

Він пригадав, що саме завдяки агентам Україна заздалегідь отримала дані про напад Росії два роки тому.

Нагадаємо, Буданов спрогнозував, як розвиватимуться події на фронті після виходу ЗСУ з Авдіївки.

Також ми писали, що очільник ГУР назвав фактори, які можуть кардинально змінити хід тривалої війни. За його словами, перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику.