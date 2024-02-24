Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Буданов розповів про зміни в ГУР, роботу агентів у Росії та стан дружини після отруєння arrow

Буданов розповів про зміни в ГУР, роботу агентів у Росії та стан дружини після отруєння

24 лютого 2024 18:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Буданов розповів про зміни в ГУР, роботу агентів у Росії та стан дружини після отруєння
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Очільник Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов відповів, в якому зараз стані його дружина після отруєння важкими металами. Також він розповів про розширення штату ГУР та як це повпливало на роботу відомства.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю The Telegraph.

В якому стані зараз Маріанна Буданова

За словами очільника ГУР, його дружині Маріанні вже значно краще. Він зазначив, що знає, хто відповідальний за її отруєння.

"Ці речі потребують часу для вирішення. З часом кожен побачить, що це означає", — сказав Буданов, натякнувши, що помститься Росії за це. 

Кадрові зміни в ГУР

За словами очільника розвідки, від початку великої війни в ГУР значно збільшився штат працівників — максимально зросла кількість людей у бойових, оперативно-бойових підрозділах та технічній розвідці.

Також був значно підсилений напрям кіберрозвідки.

Водночас через зростання обсягів інформації в спецслужбі зміцнили аналітичний напрям і впровадили нові сервіси для технічної обробки даних на основі штучного інтелекту.

Робота партизанів та агентів в Росії

За його словами, робота з великими групами "партизанів" — це лише мала частина діяльності ГУР.

"Зрозуміло, що під час війни розвідка відповідає не лише за збір даних, але й за проведення спеціальних операцій", — зауважив Буданов.

Україна їм допомагає, підтримує й взаємодіє та іноді просить виконати якісь завдання, але це не масове явище.

Щодо агентури — очільник ГУР зазначив, що вона відіграє важливу роль в протистоянні Росії, зокрема, "здійснює спеціальні активні заходи". 

Він пригадав, що саме завдяки агентам Україна заздалегідь отримала дані про напад Росії два роки тому. 

Нагадаємо, Буданов спрогнозував, як розвиватимуться події на фронті після виходу ЗСУ з Авдіївки.

Також ми писали, що очільник ГУР назвав фактори, які можуть кардинально змінити хід тривалої війни. За його словами, перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику.

партизани
Кирило Буданов
війна в Україні
ГУР
Росія
2 роки війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

11 лютого 2024
Новина з фото

01:45Нещадна атака на Миколаїв — гримлять чергові вибухи

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

Актуальне по темі