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Буданов назвав фактори, які можуть змінити хід тривалої війни

16 лютого 2024 13:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Буданов назвав фактори, які можуть змінити хід тривалої війни
Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Liberation
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав фактори, які можуть кардинально змінити хід тривалої війни. За його словами, перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв’ю французькому виданню Liberation у п'ятницю, 16 лютого.

Російсько-українська війна

За словами Буданова, ситуація на полях битв російсько-української війни залишається важкою, однак не критичною.

"Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно", ― наголосив він.

Очільник ГУР МО зазначив, що жодні "диво-технології" не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни. Буданов заявив, що значно важливішими є інші фактори.
 
"Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику", ― додав він.

Нагадаємо, Буданов прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, наразі обстановка є важкою, але не критичною.

Також нещодавно в Авдіївку для підсилення відправили військових Третьої окремої штурмової бригади. Вони, зокрема, встановили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки армії РФ за одну добу. Однак, ситуація надалі залишається напруженою. 

війна
Україна
окупанти
Кирило Буданов
ГУР

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