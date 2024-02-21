Буданов спрогнозував, як розвиватимуться події на фронті після виходу ЗСУ з Авдіївки

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія не має сил для захоплення всіх східних районів Донецької та Луганської областей цього року. Він наголосив, що Росія також має проблеми, оскільки її кращі сили було знищено у перший рік війни.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal у середу, 21 лютого.

Росія не зможе захопити Донбас

Головний розвідник України також додав, що зараз Росія відправляє на "м'ясні штурми" непідготовлених мобілізованих.

За словами Буданова, Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити. Також окупанти припинили бити по Україні ракетами через скорочення поставок.

Очільник ГУР вважає, що Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети — захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей цього року.

"У них немає сил", — зазначив він.

Російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів з початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти Авдіївку.

"Це успіх великої могутньої російської армії?" — іронічно запитав він.

Новий контрнаступ ЗСУ

Західні чиновники та аналітики називають заяви Буданова оптимальним сценарієм для України цього року. Якщо Україна зможе вести розумну оборонну битву, виснажуючи російські сили, одночасно відновлюючи власні сили, вона може розпочати ще один контрнаступ у 2025 році

"Чи будуть вони готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки ми будемо готуватися до нового контрнаступу, чи ні? Цікаве запитання", — сказав глава ГУР.

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення українських підрозділів із Авдіївки.

За даними ЗСУ, загальні втрати російських військових під час взяття Авдіївки становили 47 тис. особового складу, з яких 17 тис. — загиблі.