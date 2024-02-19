Битва за Авдеевку — в 3 ОШБр рассказали о потерях подразделения в боях за город

Военнослужащие 3 ОШБр в Авдеевке. Фото: Facebook 3 ОШБр

В Третьей отдельной штурмовой бригаде рассказали о своих потерях во время боев за Авдеевку Донецкой области. У подразделения есть как раненые, так и пропавшие без вести, но в плен из бойцов не попал никто.

Об этом рассказал пресс-офицер подразделения Александр Бородин в интервью "Радио.Свобода".

Потери 3 ОШБр в боях за Авдеевку

Пресофицер подразделения Александр Бородин. Источник: Радио.Свобода

"Во время боев были и раненые, и к сожалению, пропавшие без вести, потому что российская армия применяла управляемые авиационные бомбы. Это мощное оружие, когда людей просто засыпает. Но пока каких-то подтвержденных пленных из нашей бригады нет", — сказал Бородин.

По его словам, бригада отошла на подготовленные оборонительные рубежи. Там, где сейчас находятся подразделения Третьей штурмовой, как добавляет военный, относительно тихо, по сравнению с Авдеевкой, ведь все произошло в соответствии с планом.

"Здесь большой театр действий, мне трудно оценивать линию обороны смежников. Что касается наших оборонных линий, то они сейчас уже работают, они уже задействованы. Враг пытается наступать, но все же это, по моему субъективному мнению, больше разведка боем. Они пытаются понять, где слабые места в новой линии обороны. Комплексных наступательных действий сейчас нет", — сказал Александр Бородин.

Напомним, замком подразделения Максим Жорин заявил, что если бы в Авдеевке украинская армия имела достаточное количество систем противовоздушной обороны и истребителей, то военным было бы легче. Однако, по его словам, удержать такое количество вражеской пехоты и военной техники было просто невозможно.

В то же время в 110-й ОМБр рассказали детали ухода украинских бойцов с позиции "Зенит" в Авдеевке, обвинив российскую армию в невыполнении гарантий безопасности украинским пленным по сдаче в плен, эвакуации раненых и последующего обмена.