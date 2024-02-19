Битва за Авдіївку — в 3 ОШБр розповіли про втрати підрозділу у боях за місто

Військовослужбовці 3 ОШБр в Авдіївці. Фото: Facebook 3 ОШБр

В Третій окремій штурмовій бригаді розповіли про свої втрати під час боїв за Авдіївку Донецької області. Підрозділ має як поранених, так і зниклих безвісти, але в полон з бійців не потрапив ніхто.

Про це розповів пресофіцер підрозділу Олександр Бородін в інтерв'ю "Радіо.Свобода".

Втрати 3 ОШБр в боях за Авдіївку

Пресофіцер підрозділу Олександр Бородін. Джерело: Радіо.Свобода

"Під час боїв були й поранені, і на жаль, зниклі безвісти, тому що російська армія застосовувала керовані авіаційні бомби. Це потужна зброя, коли людей просто засипає. Але поки якихось підтверджених полонених з нашої бригади немає", — сказав Бородін.

За його словами, бригада відійшла на підготовлені оборонні рубежі. Там, де зараз перебувають підрозділи Третьої штурмової, як додає військовий — відносно тихо, в порівнянні з Авдіївкою, адже все відбулося відповідно до плану.

"Тут — великий театр дій, мені важко оцінювати лінію оборони суміжників. Стосовно наших оборонних ліній, то вони зараз вже працюють, вони вже задіяні. Ворог пробує наступати, але все ж таки це, на мою суб’єктивну думку, більше розвідка боєм. Вони намагаються зрозуміти, де слабкі місця в новій лінії оборони. Комплексних наступальних дій зараз немає", — сказав Олександр Бородін.

Нагадаємо, заступник командира підрозділу Максим Жорін заявив, що якби в Авдіївці українська армія мала достатню кількість систем протиповітряної оборони та винищувачів, то військовим було б легше. Проте, за його словами, втримати таку кількість ворожої піхоти та військової техніки було "просто неможливо".

Водночас у 110-й ОМБр розповіли деталі відходу українських бійців із позиції "Зеніт" в Авдіївці, звинувативши російську армію щодо невиконання гарантій безпеки українським полоненим стосовно здачі в полон, евакуації поранених та подальшого обміну.