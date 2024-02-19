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Жорін пояснив, чому ЗСУ було неможливо втримати Авдіївку

19 лютого 2024 23:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Жорін пояснив, чому ЗСУ було неможливо втримати Авдіївку
Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: 5 канал
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що якби в Авдіївці українська армія мала достатню кількість систем протиповітряної оборони та винищувачів, то військовим було б легше. Проте, за його словами, втримати таку кількість ворожої піхоти та військової техніки було "просто неможливо". 

Про це він написав у своєму Telegram в понеділок, 19 лютого.

Величезна кількість російських окупантів та техніки на Авдіївському напрямку

Жорін наголосив, що співвідношення українських та російських сил було "неадекватним".

"Втримати підрозділами, які були у нас, таку кількість піхоти, техніки, авіабомб, артилерії — було просто неможливо. Без постійних КАБів на голову тримати позиції можна було довше, можливо був би навіть час для певних маневрів. Але співвідношення сил було просто неадекватне", — пояснив екскомандир полку "Азов".

Водночас воїн зауважив, що попри це, ЗСУ вдалося знищити тисячі російських окупантів та одиниць ворожої техніки. Жорін додав, що це все сталося завдяки бійцям Третьої штурмової бригади та інших підрозділів на Авдіївському напрямку. 

ситуація в Авдіївці
Скриншот допису з Telegram Максима Жоріна

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав вивести українські підрозділи з Авдіївки. Військові відійшли з міста на інші підготовлені позиції. 

Своєю чергою командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що впродовж чотирьох місяців активної оборонної операції міста Авдіївки українські воїни ліквідували 47 186 російських окупантів.

військова техніка
Авдіївка
війна в Україні
Росія
штурмова бригада
Максим Жорін

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