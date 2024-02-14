Больше оружия и усиление обороны неба — Умеров подвел итоги Рамштайна

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Facebook Рустема Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которое проходило в среду, 14 февраля, под председательством министра обороны США Ллойда Остина.

Более подробно о результатах глава Минобороны рассказал на своей странице в Facebook.

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Первый ключевой вопрос, по словам Умерова, — усиление ПВО как самими ЗРК, так и ракетами к ним.

"Официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарим Германию, Францию и США за лидерство", — сказал он.

Относительно артиллерии и снарядов: по словам министра, есть результаты как по предоставлению, так и по совместному производству. То же касается и истребителей F-16, чье предоставление идет по плану. Отдельный вопрос — дроны.

Источник: Facebook Рустема Умерова

"Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами по беспилотным системам. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились — Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды и Латвия. Благодарен Латвии за лидерство", — резюмирует Умеров, и добавил, что к коалиции по разминированию под председательством Литвы уже официально присоединились 20 стран.

Напомним, сегодня состоялось 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" под председательством министра обороны США Ллойда Остина, открывшего встречу после своей недавней госпитализации в больницу. Во время заседания министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.