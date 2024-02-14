Остін відкрив засідання Рамштайну та розповів про стан здоров'я

Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото: скриншот з відео

Глава Пентагону Ллойд Остін відкрив зустріч Контактної групи щодо допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Він виступив перед своїми колегами по відеозв'язку. Це стало його першим публічним виступом після нещодавньої шпиталізації до лікарні.

Про це пише Укрінформ в середу, 14 лютого.

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Як себе почуває Ллойд Остін

"Я планував особисто бути присутнім із вами сьогодні в Брюсселі, але мені довелося повернутися до лікарні для проведення нехірургічних процедур", — пояснив Остін.

За його словами, він почувається добре, а прогноз лікування назвав "відмінним".

"Я в гарному стані, і мій прогноз щодо раку залишається відмінним. І я щиро вдячний за всі побажання щодо одужання", — додав міністр оборони США.

Участь у засіданні 19-го "Рамштайну"

Також глава Пентагону наголосив, що з нетерпінням чекає на свою особисту участь в наступних засіданнях "Рамштайну".

Крім того, під час зустрічі він запропонував обговорити питання щодо екстрених поставок боєприпасів для артилерії та засобів ППО.

Нагадаємо, раніше Остіна шпиталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда через ускладнення внаслідок планової медичної процедури.

Пізніше стало відомо, що очільник Пентагону хворий на рак простати.

Вже 12 лютого Представник Пентагону Патрік Райдер повідомив, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін вчергове потрапив до лікарні через проблеми зі здоров'ям. У посадовця сталися проблеми із сечовим міхуром.