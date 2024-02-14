Новий "Рамштайн" — Канада виділить Україні допомогу на обслуговування F-16

Винищувач F-16 у польоті. Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch

Міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайну" в середу, 14 лютого, заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади.

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"На сьогоднішньому засіданні міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок у розмірі 60 мільйонів доларів у коаліцію щодо посилення потенціалу ВПС України. Цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні", — йдеться у повідомленні.

Оборонне відомство Канади додало, що передані кошти допоможуть забезпечити ВПС України критично необхідними для обслуговування літаків матеріалами та обладнанням, насамперед запчастинами, станціями озброєння, авіонікою та боєприпасами для курсового озброєння.

Цей внесок ґрунтується на раніше оголошеній підтримці Канадою Коаліції з підготовки винищувачів F-16 для українських ВПС.

Нагадаємо, сьогодні розпочалося 19-те засідання контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" за участю нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Водночас глава ГУР Кирило Буданов попросив Канаду надати Україні некеровані авіаракети CRV7, бо, за його словами, передача ракет зіграє на руку як Україні, так і Канаді, оскільки ракети планують знищити.