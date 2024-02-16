Близ Авдеевки бойцы расширяют логистические коридоры

Украинские бойцы в Авдеевке. Фото: Генштаб ВСУ

Командующий оперативно-стратегическим управлением войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие в Авдеевке Донецкой области проводят рейдово-ударные действия для расширения коридоров военной логистики.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram в пятницу, 16 февраля.

ВСУ в Авдеевке расширяют логистические коридоры

Он отметил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил отправить защитникам города боеприпасы и другие средства массового поражения.

"Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика — работает. По поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Стойкое управление.", — пишет Тарнавский.

Пост Тарнавского. Источник: Telegram Александра Тарнавского

Также он добавил, что украинские армейцы вынуждены были отойти из южного района Авдеевки, поэтому окруженных россиянами подразделений ВСУ в городе нет.

"На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и дальше уничтожать российских оккупантов и удерживать город", — добавил Александр Тарнавский.

Напомним, ранее появилась информация, что украинские армейцы выходят с позиции "Зенита" на юго-востоке Авдеевки. В то же время в соцсетях появилась информация, что семь украинских бойцов якобы остались заблокированными в бункере укрепрайона.