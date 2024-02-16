Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Авдіївці. За його словами, Росія не заспокоїться, доки не знищить усе живе, що там залишилося.

Про це глава держави розповів у ході візиту до Німеччини у п'ятницю, 16 лютого.

Зеленський про ситуацію в Авдіївці

Зеленський повідомив, що постійно контактує з військовим керівництвом щодо обстановки у місті та "докладно розуміє", що там відбувається.

"Що стосується Авдіївки, то така ситуація вже не перший день. Ми пам'ятаємо, що РФ робить з нашими містами та селами. Вони не заспокояться, доки не знищать усе живе, що там є", — сказав Зеленський.

Президент уточнив, що українські військовослужбовці героїчно боронять стратегічні об'єкти, логістичні шляхи.

"Я детально розумію, що відбувається. Я контактую з нашим військовим керівництвом, я не говоритиму, які нові підходи вони використовують. Їхнє завдання зробити все, щоб захистити наших людей, і це головний сигнал від мене", — додав глава держави.

Нагадаємо, що Збройні сили України відходять від позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Українські захисники утримували позицію стільки, скільки це можливо.

Раніше пресофіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що Авдіївка перетворилася на майданчик для військових. Він уточнив, що цивільних там нема.