Бойцы 47-й ОМБр вышли из Авдеевского коксохима без потерь

Авдеевский коксохимический завод. Фото: скриншот с видео

Украинские военные 25-го отдельного штурмового батальона 47-й бригады последними вышли из Авдеевского коксохимического завода. К счастью, защитники потерь не понесли.

Об этом сообщила бригада в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Выход из Авдеевского коксохима

В сообщении говорится, что командование бригады сделало все возможное, чтобы уберечь украинских военных, обеспечив мощную огневую поддержку.

"С конца октября 2023 года оккупанты не оставляли попыток захватить предприятие. Мясными штурмами они лезли к забору, но там и останавливались. Наши экипажи Брэдли, операторы FPV-дронов, пехота перемалывали врагов в беспрецедентных масштабах", — говорится в сообщении.

В бригаде отмечают, что каждый боец весь период времени честно, достойно и мужественно выполнял свой долг.

Сейчас другие подразделения 47-й ОМБр продолжают держать оборону на определенных направлениях.

Напомним, 19 февраля оккупанты заявили о полном контроле над коксохимическим заводом в Авдеевке. Ранее украинское военное командование приняло решение о выводе войск из города.

Также во время боев за Авдеевку некоторые подразделения Третьей штурмовой бригады оказались в окружении. Бойцам пришлось с боем пробиваться сквозь вражеские ряды.