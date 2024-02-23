Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Атака "шахедов" на Днепр — спасатели обнаружили под завалами еще одного погибшего человека arrow

Атака "шахедов" на Днепр — спасатели обнаружили под завалами еще одного погибшего человека

23 февраля 2024 21:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Атака "шахедов" на Днепр — спасатели обнаружили под завалами еще одного погибшего человека
Спасатель возле завалов многоэтажки в Днепре. Фото: ГСЧС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне нанесли массированный удар по Днепру в ночь на пятницу, 23 февраля. В результате обстрела в городе полностью разрушены несколько квартир в многоэтажке, жилых домах и предприятиях. Число погибших возросло, спасатели обнаружили под завалами тело еще одного человека.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 23 февраля.

В Днепре возросло число погибших в результате атаки РФ

Почти сутки прошли после очередного обстрела россиян города Днепр, а спасатели до сих пор разбирают завалы многоэтажки, куда попали беспилотники РФ. Оккупанты осуществили пуск дронов типа Shahed и разрушили жилую застройку населенного пункта.

Многоэтажка в Днепре, куда попал дрон
Многоэтажка в Днепре, куда попал дрон. Фото: ГСЧС

Стало известно, что сотрудники ГСЧС между 8 и 9 этажом обнаружили тело еще одной погибшей женщины. Число погибших возросло до двух человек.

"Во время поисково-спасательных работ между 8 и 9 этажом спасатели обнаружили тело женщины. Число погибших в результате ночной вражеской атаки возросло до 2. Чрезвычайники продолжают разбирать завалы", — говорится в сообщении.

Спасатель ГСЧС
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС
Спасатели ГСЧС
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС
Скриншот сообщения МВД
Скриншот поста МВД

Ранее спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из-под завалов в поврежденной "шахедом" многоэтажке Днепра. В общей сложности количество пострадавших достигло восьми человек, семеро из них находятся в больнице.

Напомним, в Днепре около 01:15 23 февраля раздались взрывы, в результате чего в одном из районов города вспыхнул пожар.

война
россияне
Днепр
Украина
обстрелы
спасатели
дрон Шахид-136
атака
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

Актуальное по теме