Атака "шахедов" на Днепр — спасатели обнаружили под завалами еще одного погибшего человека

Спасатель возле завалов многоэтажки в Днепре. Фото: ГСЧС

Россияне нанесли массированный удар по Днепру в ночь на пятницу, 23 февраля. В результате обстрела в городе полностью разрушены несколько квартир в многоэтажке, жилых домах и предприятиях. Число погибших возросло, спасатели обнаружили под завалами тело еще одного человека.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 23 февраля.

В Днепре возросло число погибших в результате атаки РФ

Почти сутки прошли после очередного обстрела россиян города Днепр, а спасатели до сих пор разбирают завалы многоэтажки, куда попали беспилотники РФ. Оккупанты осуществили пуск дронов типа Shahed и разрушили жилую застройку населенного пункта.

Многоэтажка в Днепре, куда попал дрон. Фото: ГСЧС

Стало известно, что сотрудники ГСЧС между 8 и 9 этажом обнаружили тело еще одной погибшей женщины. Число погибших возросло до двух человек.

"Во время поисково-спасательных работ между 8 и 9 этажом спасатели обнаружили тело женщины. Число погибших в результате ночной вражеской атаки возросло до 2. Чрезвычайники продолжают разбирать завалы", — говорится в сообщении.

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС

Скриншот поста МВД

Ранее спасатели деблокировали тело погибшего мужчины из-под завалов в поврежденной "шахедом" многоэтажке Днепра. В общей сложности количество пострадавших достигло восьми человек, семеро из них находятся в больнице.

Напомним, в Днепре около 01:15 23 февраля раздались взрывы, в результате чего в одном из районов города вспыхнул пожар.