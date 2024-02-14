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Атака ГУР на корабль "Цезарь Куников" — появилось видео с места событий

14 февраля 2024 10:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Атака ГУР на корабль "Цезарь Куников" — появилось видео с места событий
Российский БДК "Цезарь Куников". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские разведчики потопили большой десантный корабль россиян "Цезарь Куников" с помощью дронов Magura. Реализация спецоперации стала возможна при поддержке платформы United24.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны в среду, 14 февраля.

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Российский корабль был атакован ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.

"Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 — одно из самых новых российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Напомним, утром 14 февраля в Крыму раздался мощный взрыв. Сообщалось, что детонировал комплект подбитого российского корабля.

Позже стало известно, что дроны ГУР МО атаковали российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В результате атаки он затонул. В Генштабе ВСУ также подтвердили эту информацию.

Крым
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ГУР

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