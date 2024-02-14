У Криму знову пролунав потужний вибух — що відомо
У тимчасово окупованому Криму у середу, 14 лютого, знову пролунав потужний вибух. Ймовірно, детонує комплект підбитого російського корабля.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Криму
Зранку в Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі лунали вибухи. Місцеві стверджують, що після них затонув великий десантний корабель РФ.
Наразі у Криму вибухи продовжуються.
"Схоже, боєкомплект корабля вибухає", — йдеться у повідомленні.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, на його порятунок підійшов ще один корабель. До того ж видно підводний човен.
Наразі над Чорним морем літають російські літаки.
Нагадаємо, OSINT-дослідник MT Anderson опублікував нові супутникові знімки порту в Феодосії. З них зрозуміло, що Чорноморський флот Росії більше не тримає там свої кораблі. Всі вони переведені в інші місця.
Раніше стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.
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