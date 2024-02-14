У Криму атакували російський ВДК "Цезар Куніков", — ЗМІ

Російський ВДК "Цезар Куніков". Фото: росЗМІ

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у середу, 14 лютого. Його уразили у Чорному морі.

Про це повідомляють співрозмовники "Української правди" в ГУР.

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Джерела видання розповіли, що це була операція українських розвідників. Внаслідок атаки ВДК "Цезар Куніков" затонув.

Зазначимо, Цезар Куніков, ім'ям якого назвали ВДК росіян, помер 14 лютого 1943 року.

Інформація про Цезара Кунікова. Фото: скриншот з Wikipedia

Нагадаємо, 14 лютого у Криму знову пролунав потужний вибух. Ймовірно, детонував комплект підбитого російського корабля.

Також від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден.