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У Криму атакували російський ВДК "Цезар Куніков", — ЗМІ

14 лютого 2024 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Криму атакували російський ВДК "Цезар Куніков", — ЗМІ
Російський ВДК "Цезар Куніков". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у середу, 14 лютого. Його уразили у Чорному морі.

Про це повідомляють співрозмовники "Української правди" в ГУР.

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Джерела видання розповіли, що це була операція українських розвідників. Внаслідок атаки ВДК "Цезар Куніков" затонув.

Зазначимо, Цезар Куніков, ім'ям якого назвали ВДК росіян, помер 14 лютого 1943 року.

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Інформація про Цезара Кунікова. Фото: скриншот з Wikipedia

Нагадаємо, 14 лютого у Криму знову пролунав потужний вибух. Ймовірно, детонував комплект підбитого російського корабля.

Також від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу понад третину бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Наразі відомо про знищення 25 суден. 

Крим
Чорне море
корабель
безпілотники
ГУР

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