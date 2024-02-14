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У Генштабі підтвердили знищення ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі

14 лютого 2024 09:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі підтвердили знищення ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі
Російський ВДК "Цезар Куніков". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Генштабі Збройних сил України підтвердили інформацію про знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Його потопили в Чорному морі.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 14 лютого.

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"Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — "Цезар Куніков", — йдеться у повідомленні.

У момент ураження він перебував поблизу Алупки.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 14 лютого в Криму пролунав потужний вибух. Повідомлялося, що детонував комплект підбитого російського корабля.

Пізніше стало відомо, що дрони ГУР МО атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Внаслідок атаки він затонув.

Чорне море
корабель
росіяни
окупанти
Генштаб ЗСУ

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