У Генштабі підтвердили знищення ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі

Російський ВДК "Цезар Куніков". Фото: росЗМІ

У Генштабі Збройних сил України підтвердили інформацію про знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Його потопили в Чорному морі.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 14 лютого.

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"Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — "Цезар Куніков", — йдеться у повідомленні.

У момент ураження він перебував поблизу Алупки.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 14 лютого в Криму пролунав потужний вибух. Повідомлялося, що детонував комплект підбитого російського корабля.

Пізніше стало відомо, що дрони ГУР МО атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Внаслідок атаки він затонув.