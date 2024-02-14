У Генштабі підтвердили знищення ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі
У Генштабі Збройних сил України підтвердили інформацію про знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Його потопили в Чорному морі.
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 14 лютого.
Знищення російського ВДК
"Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів — "Цезар Куніков", — йдеться у повідомленні.
У момент ураження він перебував поблизу Алупки.
Нагадаємо, зранку 14 лютого в Криму пролунав потужний вибух. Повідомлялося, що детонував комплект підбитого російського корабля.
Пізніше стало відомо, що дрони ГУР МО атакували російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Внаслідок атаки він затонув.
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