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ВСУ отходят с позиции "Зенит" под Авдеевкой — официально

16 февраля 2024 14:52
обновлено: 15:01
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ отходят с позиции "Зенит" под Авдеевкой — официально
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины отходят от позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Военнослужащие удерживали эту позиции столько, сколько это было возможно.

Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в пятницу, 16 февраля.

Тарнавский про отход ВСУ с позиции "Зенит"

Тарнавский рассказал, что решение об отходе было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

"Тактическое занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции", — сказал он.

Командир указал, что сейчас происходит перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений.

Тарнавский
Сообщение Александра Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты обстреляли фосфором Авдеевку Донецкой области. При этом противник стал чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.

Ранее пресс-офицер Третьей штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что Авдеевка превратилась в плацдарм для военных. Он уточнил, что гражданских там нет.

ВСУ
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
Александр Тарнавский
Россия
фронт

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