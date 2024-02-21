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ВСУ ударили по полигону оккупантов в Донецкой области — есть десятки погибших

21 февраля 2024 07:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ВСУ ударили по полигону оккупантов в Донецкой области — есть десятки погибших
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные 20 февраля нанесли удар по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. В результате успешной работы по меньшей мере 60 захватчиков погибли.

Об этом сообщает Telegram-канал Российской службы BBC News в среду, 21 февраля.

Удар по полигону оккупантов

"В середине дня 20 февраля украинские военные, вероятно, нанесли удар двумя ракетами по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области", — говорится в сообщении.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+

Отмечается, что для удара украинские военные, вероятно, использовали ракеты HIMARS.

Как известно, на момент удара россияне были выстроены на полигоне и ждали прибытия командующего, однако не все дождались. По разным оценкам, в том числе самих военнослужащих бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

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Скриншот сообщения BBS в Telegram

Напомним, 20 февраля во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. В районе здания так называемого "правительства ДНР" произошел пожар.

Кроме того, 19 февраля в Макеевке Донецкой области в результате взрывов вспыхнула нефтебаза захватчиков. 

Донецкая область
оккупанты
ракета
полигон

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