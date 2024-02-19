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В окупованій Макіївці лунають вибухи — горить нафтобаза росіян

19 лютого 2024 10:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В окупованій Макіївці лунають вибухи — горить нафтобаза росіян
Пожежа на нафтобазі росіян в Макіївці 19 лютого. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області 19 лютого пролунали вибухи. У місті спалахнула нафтобаза росіян.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у своєму Telegram. 

Пожежа на нафтобазі окупантів в Макіївці 19 лютого

У Макіївці 19 лютого пролунали потужні вибухи. Незадовго місцеві повідомили про стовби чорного диму, які видніються над усім містом.

В результаті стало відомо, що стався "приліт" по нафтобазі росіян, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. 

"Макєєвская нєфтєбазная рєзня". Так і запишемо: 19.02.2024 р.", — йдеться у повідомленні Братчука. 

Нагадаємо, 17 лютого в російському місті Іжевськ горіло промислове підприємство. Пожежа в будівлі поширилася на площу 2800 квадратних метрів.

Декількома днями раніше, 13 лютого, у Москві сталася пожежа на заводі МіГ на Ленінградському проспекті. Там горів реконструйований цех, який прибудований до діючого корпусу заводу. 

Того ж дня у Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Газпромнафти", який є основним постачальником палива для столичних російських аеропортів.

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вибух
росіяни
Донецька область
нафта
війна в Україні

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