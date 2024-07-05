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ЗСУ прицільно вдарили по найсучаснішій російській РЛС вартістю 250 млн дол — гарячі кадри

5 липня 2024 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЗСУ знищили російську РЛС "Ястреб-АВ" за 250 млн дол. — відео
Момент знищення російської РЛС "Ястреб-АВ". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бійці 140-го окремого розвідувального батальйону завдали удару двома американськими високоточними ракетами GMLRS по російській радіолокаційній станції "Ястреб-АВ". Вартість установки сягає 250 мільйонів доларів.  

Відповідне відео публікував Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ" у четвер, 4 липня.

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"Знищення двома ракетами GMLRS сучасного російського радіолокаційного комплексу артрозвідки "Ястреб-АВ", — йдеться в дописі під відео.

Новітній російський комплекс артрозвідки 1К148 "Ястреб-АВ" інформує війська про обстріли противника, виявляючи гармати, гаубиці та міномети, що стріляють. Він засікає виліт міни або снаряда, прораховує зворотну траєкторію і може працювати в обидва боки: визначати, звідки стріляли, або куди впаде снаряд.

Радіолокаційний комплекс з фазованими антенними ґратами автоматично відстежує траєкторії снарядів, визначаючи точні координати позицій. Він призначений для виявлення малогабаритних і швидких повітряних цілей, таких як артилерійські снаряди, мінометні міни та снаряди РСЗВ.

Яка на вигляд РЛС "Ястреб-АВ"
Російська радіолокаційна система "Ястреб-АВ". Фото: росЗМІ

Як українські бійці знищують військову техніку РФ

Нагадаємо, що військові бригади "Сталевий кордон" поділилися відео, як їхній екіпаж БМП проривається на позиції на Сватівському напрямку Луганської області під смертоносним ворожим вогнем. Бійці успішно виконали завдання, евакуювавши поранених та замінивши захисників на передових позиціях.

Також успішною роботою по ворогу похизувався 23-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ. Для ударів по противнику бійці майстерно використали ударні безпілотники.

Додамо, що військовий експерт Євген Дикий назвав дивом те, що українські захисники утримують фронт попри переваги російських військ у сім разів.

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