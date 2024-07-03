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У ЗСУ показали ефектну роботу безпілотників по окупантах

3 липня 2024 15:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ударні безпілотники ЗСУ атакують окупантів — ефектне відео
Удар по російських окупантах. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують ефективно знищувати російських окупантів. Для ударів по противнику вони часто застосовують ударні безпілотники.

Роботу по ворогу показав 23-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ у Telegram у середу, 3 липня.

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Удари по окупантах

На відео можна побачити, як українські безпілотники завдають ударів по російських окупантах. Внаслідок цього зафіксовано пожежі. 

Бійці батальйону процитували слова українського письменника Олександра Довженка:

"Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, — за Батьківщину".

Нагадаємо, українські бійці на Донеччині знищили два склади ворожих боєприпасів. До того ж вони ліквідували легковий автомобіль окупантів та гранатомет АГС-17.

Нещодавно прикордонники бригади "Сталевий кордон" вдарили по антені супутникового та стільникового зв'язку ворога на Харківському напрямку.

війна ЗСУ українці безпілотники Україна окупанти

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