Ударні безпілотники ЗСУ атакують окупантів — ефектне відео

У ЗСУ показали ефектну роботу безпілотників по окупантах
Українські військові продовжують ефективно знищувати російських окупантів. Для ударів по противнику вони часто застосовують ударні безпілотники.
Роботу по ворогу показав 23-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ у Telegram у середу, 3 липня.
Удари по окупантах
На відео можна побачити, як українські безпілотники завдають ударів по російських окупантах. Внаслідок цього зафіксовано пожежі.
Бійці батальйону процитували слова українського письменника Олександра Довженка:
"Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, — за Батьківщину".
Нагадаємо, українські бійці на Донеччині знищили два склади ворожих боєприпасів. До того ж вони ліквідували легковий автомобіль окупантів та гранатомет АГС-17.
Нещодавно прикордонники бригади "Сталевий кордон" вдарили по антені супутникового та стільникового зв'язку ворога на Харківському напрямку.
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