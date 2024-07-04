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Прикордонники поділилися відео, як прориваються до позицій під ворожими обстрілами

4 липня 2024 17:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прорив під ворожим вогнем — прикордонники показали, як виконують бойові завдання
Прикордонники добираються до позицій на Сватівському напрямку. Фото: скриншот ДПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські бійці бригади "Сталевий кордон" на БМП проривалися на позиції під ворожим вогнем. Екіпаж успішно виконав завдання на Сватівському напрямку, евакуювавши поранених та замінивши бійців на передових позиціях.

Відео опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 4 червня.

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Прикордонники прориваються на позиції під ворожим вогнем

Українські прикордонники бригади "Сталевий кордон" поділилися відео, як їхній екіпаж БМП проривається на позиції на Сватівському напрямку під смертоносним ворожим вогнем. 

"По броньовику YPR-765 бригади "Сталевий кордон" цілили два РСЗВ "Град" противника та 15 снарядів зі ствольної артилерії. Завдяки умілим навичкам механіка-водія вдалося подолати 2 км замінованої місцевості, замінити бійців на позиціях, а також евакуювати поранених та полеглих побратимів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники, які нині обороняють Часів Яр в Бахмутському районі Донецької області, показали кадри жахливих руйнацій у місті. 

Ми писали, що командир 24-й ОМБр розповів про складну ситуацію на передовій у Часовому Яру, де бійці стримують наступ противника: військовий наголосив на необхідності додаткових засобів для утримання позицій і мінімізації втрат, адже людського ресурсу не вистачить.

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