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ВСУ прицельно ударили по самой современной российской РЛУ стоимостью 250 млн долл. — горячие кадры

5 июля 2024 02:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ВСУ уничтожили российскую РЛУ "Ястреб-АВ" за 250 млн дол. — видео
Момент уничтожения российской РЛУ "Ястреб-АВ". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона нанесли удар двумя американскими высокоточными ракетами GMLRS по российской радиолокационной станции "Ястреб-АВ". Стоимость установки составляет 250 миллионов долларов.

Соответствующее видео публиковал Telegram-каналу "Оперативный ВСУ" в четверг, 4 июля.

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Чем особенна РЛУ "Ястреб-АВ"

"Уничтожение двумя ракетами GMLRS современного российского радиолокационного комплекса артразведки "Ястреб-АВ", — говорится в сообщении под видео.

Новейший российский комплекс артразведки 1К148 "Ястреб-АВ" информирует войска об обстрелах противника, обнаруживая пушки, гаубицы и стреляющие минометы. Он засекает вылет мины или снаряда, просчитывает обратную траекторию и может работать в обе стороны: определять, откуда стреляли или куда упадет снаряд.

Радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой автоматически отслеживает траектории снарядов, определяя точные координаты позиций. Он предназначен для обнаружения малогабаритных и быстрых воздушных целей, таких как артиллерийские снаряды, минометные мины и снаряды РСЗО.

Как выглядит РЛС "Ястреб-АВ"
Российская радиолокационная система "Ястреб-АВ". Фото: росСМИ

Как украинские бойцы уничтожают военную технику РФ

Напомним, что военные бригады "Стальная граница" поделились видео, как их экипаж БМП прорывается на позиции на Сватовском направлении Луганской области под смертоносным вражеским огнем. Бойцы успешно выполнили задание, эвакуировав раненых и заменив защитников на передовых позициях.

Также успешной работой по врагу похвастался 23-й отдельный стрелковый батальон ВСУ. Для ударов по противнику бойцы искусно использовали ударные беспилотники.

Добавим, что военный эксперт Евгений Дикий назвал чудом, что украинские защитники удерживают фронт, несмотря на преимущества российских войск в семь раз.

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