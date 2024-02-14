Рамштайн засідання 14 лютого, деталі, про що говорила західна коаліція

Українська делегація під час онлайн-участі у засіданні Рамштайн-коаліції. Фото: Facebook Рустема Умєрова

Уперше з жовтня 2023 року засідання антиросійської коаліції "Рамштайн" відбулося наживо, хоча частина контактної групи й взяла участь у зустрічі онлайн. Про що саме говорили західні партнери України, хто представляв на 19-му засіданні Рамштайн-коаліції нашу державу — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Онлайн із США, український новачок

14 лютого 2024 року в Брюсселі відбулося чергове, уже 19-те, засідання контактної групи коаліції на підтримку України, так званої коаліції у форматі "Рамштайн". Це засідання уперше після жовтня минулого року відбулося наживо, а не онлайн, як два попередніх.

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Втім, кілька учасників все ж взяли участь у зустрічі дистанційно. Перш за все, йдеться про засновника Рамштайн-коаліції, міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна. Річ у тім, що він тільки пройшов курс лікування від онкологічного захворювання. Втім Остін, відкриваючи засідання онлайн, заявив, що стан його здоров’я покращується і дозволяє йому принаймні за допомогою відеозв’язку працювати на благо України.

Крім того, не приїхала до Брюсселя і делегація України. Тут причина була зовсім інша — ситуація на фронті зараз напружена, події в районі Авдіївки та на Куп’янському напрямку вимагають активної й безперервної роботи військового командування.

Тож тріо українських чиновників взяло участь у засіданні онлайн. Причому, якщо для міністра оборони Рустема Умєрова та очільника ГУР Кирила Буданова цей "Рамштайн" був не першим, то новий Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дебютував на цьому високому міжнародному рівні.

Власне, одним із питань, які розглядалися на засіданні, було саме знайомство з новим командуванням української армії. Фактично західні партнери "звіряли годинники" з командою нового головкома ЗСУ. Судячи з усього, з тональності коментарів західних партнерів — як Новини.LIVE і прогнозували — заміна Залужного на Сирського не змінила ставлення колективного Заходу до України.

Сигнал Кремлю від Остіна

Власне, це стало зрозумілим ще до початку зустрічі. Очільник Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи засідання, заявив однозначно: "Кремль все ще покладається на те, що країни контактної групи втратять інтерес до України та підтримка партнерів слабшатиме. Але зараз я впевнений більше, ніж будь-коли — я знаю, що і ви також, — ця контактна група сповнена рішучості та непохитної підтримки України".

Ще одним свідченням правдивості слів Остіна стало підписання меморандуму членами коаліції ППО. До цієї коаліції входять п’ятнадцять країн, які своїм рішенням також підтвердили продовження підтримки країни, що воює. А те, що колективний Захід займеться, зокрема, і протиповітряною обороною України, ми також писали перед початком 19-го засідання Рамштайн-коаліції.

Німеччина збільшує підтримку

Крім систем ППО, які захищають мирне небо українських регіонів за межами зони бойових дій, однією з ключових проблем є ситуація на фронті, де українській армії треба якомога більше артилерійських снарядів.

Саме на екстреному постачанні боєприпасів для артилерійських підрозділів ЗСУ наголошував і міністр оборони США. А його німецький колега Борис Пісторіус заявив, що його країна передасть Збройним силам України протягом 2024 року у 3-4 рази більше снарядів, ніж це було зроблено минулого, 2023 року.

Крім того, представник Німеччини заявив, що готовий приєднатися до бронетанкової коаліції, де зараз веде перед Польщею. Тут є цілком практичний смисл — все-таки Берлін є одним із найактивніших постачальників бронетехніки для України, тож логічно було б, якби роль ФРН у цій коаліції максимально зросла.

Канада і літаки, Естонія й оборона

Кілька резонансних заяв зробили й представники інших країн. Так, Канада заявила про пакет допомоги розміром 60 мільйонів канадських доларів (близько 44 млн доларів США). Цей пакет буде цілком конкретним і вузькоспеціалізованим — канадці профінансують матеріали та обладнання для літаків F-16. Що може свідчити про наближення передачі цієї американської техніки Повітряним силам ЗСУ.

А міністр оборони Естонії не тільки наголосив на довгостроковій підтримці України як ключовому питанню глобальної безпеки. Він ще й заявив, що країни Заходу, країни НАТО, мають збільшити кількість інвестицій у власну оборону, бо ті 2%, які заплановані зараз, — це мінімальний рівень, а в нинішніх умовах мінімумом уже не обійтись.

Дрони й розмінування під командуванням країн Балтії

Уже після засідання міністр оборони України Рустем Умєров розповів ще кілька деталей із засідання Рамштайн-коаліції. По-перше, на зустрічі обговорювати дуже актуальну зараз тему безпілотників. Умєров пообіцяв, що дронів у Збройних сил України буде ще більше.

"Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів", — пояснив міністр, заявивши, що до цієї коаліції уже приєднались вісім країн — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Керує цією коаліцією Латвійська Республіка.

По-друге, західні партнери серйозно зайнялися темою розмінування в Україні. До цієї коаліції, яку очолила інша балтійська країна, Литва, увійшло уже два десятки країн. Як бачимо, коаліція "Рамштайн" обговорила навіть більше тем, ніж очікувалося.

Тож можна сказати, що розрахунок Росії на "втому Заходу від України" провалився остаточно. США, попри усі політичні негаразди, пов’язані з майбутніми виборами, продовжують постачати Україні зброю. Європейські партнери збільшують розміри допомоги. Словом, туманними перспективи нашої держави й нашої армії є лише у світі російських пропагандистів. А насправді, як бачите, ситуація є дещо іншою.