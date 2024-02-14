Рамштайн заседание 14 февраля, детали, о чем говорила западная коалиция

Украинская делегация в ходе онлайн-участия в заседании Рамштайн-коалиции. Фото: Facebook Рустема Умерова

Впервые с октября 2023 года заседание антироссийской коалиции "Рамштайн" состоялось вживую, хотя часть контактной группы и приняла участие во встрече онлайн. О чем говорили западные партнеры Украины, кто представлял на 19-м заседании Рамштайн-коалиции наше государство — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Онлайн из США, украинский новичок

14 февраля 2024 года в Брюсселе состоялось очередное, уже 19-е, заседание контактной группы коалиции в поддержку Украины, так называемой коалиции в формате "Рамштайн". Это заседание впервые после октября прошлого года состоялось вживую, а не онлайн, как два предыдущих.

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Впрочем, несколько участников все же приняли участие во встрече дистанционно. Прежде всего, речь об основателе Рамштайн-коалиции, министре обороны Соединенных Штатов Америки Ллойде Остине. Дело в том, что он только прошел курс лечения от онкологического заболевания. Впрочем, Остин, открывая заседание онлайн, заявил, что состояние его здоровья улучшается и позволяет ему по крайней мере посредством видеосвязи работать на благо Украины.

Кроме того, не приехала в Брюссель и делегация Украины. Здесь причина была совсем другая — ситуация на фронте сейчас напряженная, события в районе Авдеевки и на Купянском направлении требуют активной и непрерывной работы военного командования.

Трио украинских чиновников приняло участие в заседании онлайн. Причем, если для министра обороны Рустема Умерова и главы ГУР Кирилла Буданова этот "Рамштайн" был не первым, то новый Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дебютировал на этом высоком международном уровне.

Собственно, одним из вопросов, которые рассматривались на заседании, было именно знакомство с новым командованием украинской армии. Фактически западные партнеры "сверяли часы" с командой нового главкома ВСУ. Судя по всему, по тональности комментариев западных партнеров — как Новини.LIVE и прогнозировали, смена Залужного на Сырского не изменила отношение коллективного Запада к Украине.

Сигнал Кремля от Остина

По сути, это стало понятно еще до начала встречи. Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание, заявил однозначно: "Кремль все еще полагается на то, что страны контактной группы потеряют интерес к Украине и поддержка партнеров будет ослабевать. Но сейчас я уверен больше, чем когда-либо — я знаю, что и вы тоже, — эта контактная группа полна решительности и твердой поддержки Украины".

Еще одним свидетельством правдивости слов Остина стало подписание меморандума членами коалиции ПВО. В эту коалицию входят пятнадцать стран, которые своим решением также подтвердили продолжение поддержки воюющей страны. А то, что коллективный Запад займется, в частности, противовоздушной обороной Украины, мы также писали перед началом 19-го заседания Рамштайн-коалиции.

Германия увеличивает поддержку

Кроме систем ПВО, защищающих мирное небо украинских регионов за пределами зоны боевых действий, одной из ключевых проблем является ситуация на фронте, где украинской армии нужно как можно больше артиллерийских снарядов.

Именно экстренные поставки боеприпасов для артиллерийских подразделений ВСУ отмечал и министр обороны США. Его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что его страна передаст Вооруженным силам Украины в течение 2024 года в 3-4 раза больше снарядов, чем это было сделано в прошлом, 2023 году.

Кроме того, представитель Германии заявил, что готов присоединиться к бронетанковой коалиции, где сейчас ведет перед Польшей. Здесь вполне практический смысл — все-таки Берлин является одним из самых активных поставщиков бронетехники для Украины, поэтому логично было бы, если бы роль ФРГ в этой коалиции максимально возросла.

Канада и самолеты, Эстония и оборона

Несколько резонансных заявлений сделали и представители других стран. Так, Канада заявила о пакете помощи в размере 60 миллионов канадских долларов (около 44 млн долларов США). Этот пакет будет вполне конкретным и узкоспециализированным — канадцы профинансируют материалы и оборудование для самолетов F-16. Что может свидетельствовать о приближении передачи американской техники Воздушным силам ВСУ.

А министр обороны Эстонии не только отметил долгосрочную поддержку Украины как ключевой вопрос глобальной безопасности. Он еще заявил, что страны Запада, страны НАТО, должны увеличить количество инвестиций в собственную оборону, потому что те 2%, которые запланированы сейчас, — это минимальный уровень, а в нынешних условиях минимумом уже не обойтись.

Дроны и разминирование под командованием стран Балтии

После заседания министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал еще несколько деталей с заседания Рамштайн-коалиции. Во-первых, на встрече обсуждать очень актуальную сейчас тему беспилотников. Умеров пообещал, что дронов у Вооруженных сил Украины будет еще больше.

"Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов", — пояснил министр, заявив, что к этой коалиции уже присоединились восемь стран — Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Управляет этой коалицией Латвийская Республика.

Во-вторых, западные партнеры всерьез занялись темой разминирования в Украине. В эту коалицию, которую возглавила другая балтийская страна, Литва, вошли уже два десятка стран. Как видим, коалиция "Рамштайн" обсудила даже больше тем, чем ожидалось.

Так что можно сказать, что расчет России на "усталость Запада от Украины" провалился окончательно. США, несмотря на все политические проблемы, связанные с предстоящими выборами, продолжают поставлять Украине оружие. Европейские партнеры увеличивают размеры пособий. Словом, туманны перспективы нашего государства и нашей армии только в мире российских пропагандистов. А на самом деле, как видите, ситуация несколько иная.