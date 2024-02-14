Що обговорюватимуть на лютневому Рамштайні

Одне з попередніх засідань Рамштайн, яке пройшло у онлайн-форматі. Фото: Пентагон

Одним із головних питань, яке, імовірно, обговорять на лютневому засіданні коаліції Рамштайн, що відбудеться 14 лютого, стане питання Авдіївки. Крім того, західні партнери та Україна обговорюватимуть ключові питання з постачання зброї — далекобійних ракет, артилерійських снарядів – та посилення української системи ППО.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Авдіївське питання

Дмитро Снєгирьов висловив упевненість, що на Рамштайні буде підняте питання Авдіївки.

"Йдеться саме про політичне рішення про передислокації на цей напрямок оперативних резервів, зокрема, одного з найбільш боєздатних підрозділів – 3-ї окремої штурмової бригади", — підкреслив експерт.

Ракети, снаряди та інше

Серед інших питань, які, ймовірно, будуть обговорюватися на засіданні антиросійської коаліції, Снєгирьов назвав питання подальшої передачі високоточного озброєння – ракет далекого радіусу дій.

Також, скоріш за все, йтиметься про посилення української протиповітряної оборони, а також одним із ключових питань стане виробництво артилерійських снарядів.

"Причому не тільки на західних потужностях, а і на українських підприємствах", — висловив упевненість експерт.

Нагадаємо, що попередня зустріч західної коаліції на підтримку України у форматі Рамштайн відбулася 23 січня у онлайн-режимі. Однією із ключових тем тієї зустрічі стала артилерія. Зокрема, йшлося про можливості подальшого збільшення виготовлених боєприпасів та артилерійських систем.