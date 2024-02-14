Що обговорюватимуть на лютневому Рамштайні
Одним із головних питань, яке, імовірно, обговорять на лютневому засіданні коаліції Рамштайн, що відбудеться 14 лютого, стане питання Авдіївки. Крім того, західні партнери та Україна обговорюватимуть ключові питання з постачання зброї — далекобійних ракет, артилерійських снарядів – та посилення української системи ППО.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Авдіївське питання
Дмитро Снєгирьов висловив упевненість, що на Рамштайні буде підняте питання Авдіївки.
"Йдеться саме про політичне рішення про передислокації на цей напрямок оперативних резервів, зокрема, одного з найбільш боєздатних підрозділів – 3-ї окремої штурмової бригади", — підкреслив експерт.
Ракети, снаряди та інше
Серед інших питань, які, ймовірно, будуть обговорюватися на засіданні антиросійської коаліції, Снєгирьов назвав питання подальшої передачі високоточного озброєння – ракет далекого радіусу дій.
Також, скоріш за все, йтиметься про посилення української протиповітряної оборони, а також одним із ключових питань стане виробництво артилерійських снарядів.
"Причому не тільки на західних потужностях, а і на українських підприємствах", — висловив упевненість експерт.
Нагадаємо, що попередня зустріч західної коаліції на підтримку України у форматі Рамштайн відбулася 23 січня у онлайн-режимі. Однією із ключових тем тієї зустрічі стала артилерія. Зокрема, йшлося про можливості подальшого збільшення виготовлених боєприпасів та артилерійських систем.
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