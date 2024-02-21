Злетіли у повітря — бійці ЗСУ знищили два ворожі танки Т-72

Палаючі російські танки. Фото: скриншот

Українська артилерія зупинила просування російських танків Т-72 на фронті. Після цього ворожу техніку вдалося знищити за допомогою дронів.

Вражаюче відео роботи українських військових з'явилося на Telegram-каналі СтратКома Збройних сил України.

Українська артилерія зупинила ворожі танки

Внаслідок вправних дій бійці 71-ї єгерської бригади ЗСУ було знищено два російські танки Т-72.

"Артилеристи 71-ї ОЄБр зупинили рух ворожої техніки, а оператори FPV-дронів завершили справу епічним вибухом", — повідомили військові.

Раніше ми повідомляли, що військові Національної гвардії України знищили російський танк Т-72. Ліквідація ворожої техніки сталася на Запорізькому напрямку фронту.

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" завдали успішного удару по російському солдату та ліквідували ворожий дрон. Військові влучили завдяки успішному скиданню гранат з безпілотників.