Під Бахмутом прикордонники влучили гранатами у російський дрон та окупанта
Українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" завдали успішного удару по російському солдату та ліквідували ворожий дрон. Військові влучили, завдяки успішному скиданню гранат з безпілотників.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в суботу, 17 лютого.
Ліквідація ворожого дрона та воїна РФ прикордонниками
У ДПСУ поширили ексклюзивні кадри, на яких видно, як українські прикордонники за допомогою БпЛА одну за одною скидають гранати по місцях дислокації солдатів РФ. Внаслідок успішного влучання поранення дістав один з окупантів.
"Мінус ворожий дрон і поранений російський піхотинець: скидами гранат з БпЛА відпрацювали прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Гвардія наступу "Сталевий Кордон" за допомогою FPV-дронів завдали нищівного удару по російських комплексах спостереження. Йдеться про новітні системи "Муром-П" та "Іронія-М", які ліквідували у Харківській області.
Додамо, українські десантники продовжують ліквідовувати один за одним російських загарбників на фронті. Бійці 3 бату 80 бригади десантно-штурмових військ атакували позиції противника за допомогою дронів.
Читайте Новини.LIVE!