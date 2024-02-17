Під Бахмутом прикордонники влучили гранатами у російський дрон та окупанта

Скидання гранати на російського солдата. Фото: скриншот з відео ДПСУ

Українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" завдали успішного удару по російському солдату та ліквідували ворожий дрон. Військові влучили, завдяки успішному скиданню гранат з безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в суботу, 17 лютого.

Ліквідація ворожого дрона та воїна РФ прикордонниками

У ДПСУ поширили ексклюзивні кадри, на яких видно, як українські прикордонники за допомогою БпЛА одну за одною скидають гранати по місцях дислокації солдатів РФ. Внаслідок успішного влучання поранення дістав один з окупантів.

"Мінус ворожий дрон і поранений російський піхотинець: скидами гранат з БпЛА відпрацювали прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Гвардія наступу "Сталевий Кордон" за допомогою FPV-дронів завдали нищівного удару по російських комплексах спостереження. Йдеться про новітні системи "Муром-П" та "Іронія-М", які ліквідували у Харківській області.

Додамо, українські десантники продовжують ліквідовувати один за одним російських загарбників на фронті. Бійці 3 бату 80 бригади десантно-штурмових військ атакували позиції противника за допомогою дронів.