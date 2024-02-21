Взлетели в воздух — бойцы ВСУ уничтожили два вражеских танка Т-72
Украинская артиллерия остановила продвижение российских танков Т-72 на фронте. После этого вражескую технику удалось уничтожить с помощью дронов.
Впечатляющее видео работы украинских военных появилось на Telegram-канале СтратКома Вооруженных сил Украины.
Украинская артиллерия остановила вражеские танки
В результате ловких действий бойцы 71-й егерской бригады ВСУ были уничтожены два российских танка Т-72.
"Артиллеристы 71-й ОЕБр остановили движение вражеской техники, а операторы FPV-дронов завершили дело эпическим взрывом", — сообщили военные.
Ранее сообщалось, что военные Национальной гвардии Украины уничтожили российский танк Т-72. Ликвидация вражеской техники произошла в Запорожском направлении фронта.
Украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" нанесли успешный удар по российскому солдату и ликвидировали вражеский дрон. Военные попали благодаря успешному сбросу гранат с беспилотников.
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