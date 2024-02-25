Зеленский заявил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.
Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".
Формат окончания войны
"От этого года будет зависеть формат окончания войны, я так считаю", — подчеркнул глава государства.
Напомним, украинский лидер ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.
Украинский лидер также назвал количество погибших украинских военных в войне против российских оккупантов. По его словам, это 31 тысяча человек.
Читайте Новини.LIVE!