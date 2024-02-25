Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Формат окончания войны

"От этого года будет зависеть формат окончания войны, я так считаю", — подчеркнул глава государства.

Напомним, украинский лидер ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.

Украинский лидер также назвал количество погибших украинских военных в войне против российских оккупантов. По его словам, это 31 тысяча человек.