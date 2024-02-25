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Зеленский заявил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны

25 февраля 2024 18:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский заявил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от этого года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Формат окончания войны

"От этого года будет зависеть формат окончания войны, я так считаю",  — подчеркнул глава государства.

Напомним, украинский лидер ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.

Украинский лидер также назвал количество погибших украинских военных в войне против российских оккупантов. По его словам, это 31 тысяча человек.

Владимир Зеленский
война
россияне
Украина
оккупанты
президент

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