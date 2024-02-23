Зеленский ответил, когда в Украине закончится война
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится только тогда, когда мир осознает, какую серьезную угрозу его существованию несет российский диктатор Владимир Путин. Глава Кремля не остановится только на Украине, и хочет захватить Европу и НАТО.
Об этом глава государства сказал в интервью FOX News.
Когда закончится война в Украине — прогноз Зеленского
Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, завершится война после почти двух лет интенсивных боев, Зеленский ответил, что "мир действительно не готов к тому, что Путин сможет потерять свою власть".
"Мир боится перемен в Российской Федерации. Соединенные Штаты, и европейские страны, и глобальный Юг могут выбирать", — сказал он.
Кроме того, глава государства добавил, что Путин перешел все красные линии и является серьезной проблемой для всего современного мира.
"Он неадекватный человек, угрожающий всему миру. Он хочет уничтожить НАТО. И он попытается это сделать. Поэтому когда мир это поймет, тогда и война закончится", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, в этом же интервью Зеленский рассказал, что потери ВСУ в пять раз меньше потерь российской армии на поле боя.
По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные лишь за время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.
Командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай "Абдула" Волохов назвал потери оккупационной армии на этом направлении рекордными во всем мире.
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