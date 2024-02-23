Зеленский ответил, когда в Украине закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война закончится только тогда, когда мир осознает, какую серьезную угрозу его существованию несет российский диктатор Владимир Путин. Глава Кремля не остановится только на Украине, и хочет захватить Европу и НАТО.

Об этом глава государства сказал в интервью FOX News.

Когда закончится война в Украине — прогноз Зеленского

Отвечая на вопрос, когда, по его мнению, завершится война после почти двух лет интенсивных боев, Зеленский ответил, что "мир действительно не готов к тому, что Путин сможет потерять свою власть".

"Мир боится перемен в Российской Федерации. Соединенные Штаты, и европейские страны, и глобальный Юг могут выбирать", — сказал он.

Кроме того, глава государства добавил, что Путин перешел все красные линии и является серьезной проблемой для всего современного мира.

"Он неадекватный человек, угрожающий всему миру. Он хочет уничтожить НАТО. И он попытается это сделать. Поэтому когда мир это поймет, тогда и война закончится", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский рассказал, что потери ВСУ в пять раз меньше потерь российской армии на поле боя.

По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные лишь за время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.

Командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай "Абдула" Волохов назвал потери оккупационной армии на этом направлении рекордными во всем мире.