Зеленский ответил, почему США должны помочь Украине победить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Конгресс Соединенных Штатов Америки должен принять законопроект о помощи для нашего государства. По его словам, если Украина проиграет в войне с РФ, то цена для Запада будет выше той, о которой сейчас просит Киев.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, которое было опубликовано в пятницу, 23 февраля.

Известно, что разговор между Зеленским и американским журналистом состоялся в 2,5 километрах от вражеских позиций на Харьковщине. Представители телеканала сообщили, что взрывы почти не прекращались во время интервью и подготовки к нему.

Призыв Зеленского к Конгрессу США

Глава государства отметил, что для него очень важно то, что разговор состоялся именно вблизи линии фронта. По его словам, американским чиновникам предстоит "увидеть другую войну", не в Киеве, а на поле боя.

"Мое послание такое: если они хотят быть очень прагматическими, то цена, которую мы просим сейчас, меньше, чем она будет в будущем… Они будут платить гораздо больше, гораздо больше. Мы просто хотим жить, чтобы выжить. У нас нет альтернативы", — обратился Президент к Конгрессу.

Также Зеленский призвал Джо Байдена и Дональда Трампа посетить Украину и увидеть своими глазами, что такое настоящая война.

"Я рад видеть всех кандидатов (в президенты США. — Ред.) и всех людей, которые принимают решение или могут поддержать, просто чтобы понять, что значит война в Украине", — заверил глава государства.

Реакция Зеленского на заявление Трампа об окончании войны за сутки

Кроме того, Президент отреагировал на цитату Трампа о том, что он может закончить войну в Украине через 24 часа. По его словам, Трамп "не может решить эту проблему, эту трагедию со мной".

"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двух сторон в этой войне: есть только один враг, и это позиция Путина", — подчеркнул политик.

Зеленский добавил, что конгрессмены США — это люди, у которых есть семьи и детей, поэтому они должны понять, что украинцы тоже хотят спасти свои семьи, детей и дома.

"Конгрессмены, просто люди со своими семьями, со своими детьми. И я думаю, они понимают, что мы просто пытаемся спасти наши дома с детьми. Если вы говорите, что мы боремся за общие ценности, то давайте будем едины", — сказал Президент.

Напомним, во время интервью Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться только тогда, когда мир поймет, какую серьезную угрозу несет президент России Владимир Путин. По его словам, диктатор РФ не остановится только на Украине, он также планирует захватить Европу и воевать с НАТО.

Также глава государства рассказал американскому журналисту, во сколько раз потери РФ превышают украинские.