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Сирський порівняв втрати російської та української армій на фронті

13 лютого 2024 19:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сирський порівняв втрати російської та української армій на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ZDF
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація не цінує життя своїх військових. За останньою інформацією, втрати армії Росії в 7-8 разів перевищують українські. 

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню ZDF у вівторок, 13 лютого.

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"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів", — пояснив Сирський.

Військовий наголосив, що краще залишити якусь із позицій, але не допустити загибель особового складу.

"А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати в 7-8 разів перевищують наші втрати за останніми даними", — запевнив Головком. 

Зазначимо, що сьогодні Олександр Сирський дав перше інтерв’ю на новій посаді. За його словами, ситуація на фронті наразі є складною, адже російські окупанти наступають по всій лінії фронту. 

Нагадаємо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного. На посаду нового головкома було призначено Олександра Сирського.

ЗСУ
журналісти
військові
війна в Україні
Олександр Сирський
Росія

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