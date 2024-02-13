Сирський порівняв втрати російської та української армій на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ZDF

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація не цінує життя своїх військових. За останньою інформацією, втрати армії Росії в 7-8 разів перевищують українські.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню ZDF у вівторок, 13 лютого.

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"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів", — пояснив Сирський.

Військовий наголосив, що краще залишити якусь із позицій, але не допустити загибель особового складу.

"А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати в 7-8 разів перевищують наші втрати за останніми даними", — запевнив Головком.

Зазначимо, що сьогодні Олександр Сирський дав перше інтерв’ю на новій посаді. За його словами, ситуація на фронті наразі є складною, адже російські окупанти наступають по всій лінії фронту.

Нагадаємо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного. На посаду нового головкома було призначено Олександра Сирського.