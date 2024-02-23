Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Зеленский рассказал, во сколько раз потери РФ в войне превышают украинские arrow

Зеленский рассказал, во сколько раз потери РФ в войне превышают украинские

23 февраля 2024 09:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский рассказал, во сколько раз потери РФ в войне превышают украинские
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ в пять раз меньше потерь российской армии. По его словам, такая статистика является приблизительной.

Об этом он сказал в интервью FOX News.

"Мы знаем, что десятки тысяч человек были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, отношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится пять российских солдат. Это приблизительная статистика", — объяснил Президент.

О чем еще сказал Зеленский во время интервью

Также он отметил, что российский диктатор Владимир Путин пересек все красные линии. По словам Зеленского, президент России захочет попытаться уничтожить НАТО, поэтому всем он представляет угрозу.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украине необходима помощь от западных стран, чтобы нарастить производство оружия, поддерживать оборону и экономику.

В то же время президент отметил, что Киеву нужно мощное оружие, а именно ракеты большой дальности, артиллерия и ПВО.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что армия РФ не ценит жизнь своих солдат, потому их потери превышают в 7-8 раз украинские.

Напомним, Зеленский в интервью для американского телеканала рассказал, почему решил уволить с должности главкома Валерия Залужного.

Владимир Зеленский
россия
армия
война в Украине
2 года войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме