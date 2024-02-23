Зеленский рассказал, во сколько раз потери РФ в войне превышают украинские

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ в пять раз меньше потерь российской армии. По его словам, такая статистика является приблизительной.

Об этом он сказал в интервью FOX News.

"Мы знаем, что десятки тысяч человек были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, отношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится пять российских солдат. Это приблизительная статистика", — объяснил Президент.

О чем еще сказал Зеленский во время интервью

Также он отметил, что российский диктатор Владимир Путин пересек все красные линии. По словам Зеленского, президент России захочет попытаться уничтожить НАТО, поэтому всем он представляет угрозу.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украине необходима помощь от западных стран, чтобы нарастить производство оружия, поддерживать оборону и экономику.

В то же время президент отметил, что Киеву нужно мощное оружие, а именно ракеты большой дальности, артиллерия и ПВО.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что армия РФ не ценит жизнь своих солдат, потому их потери превышают в 7-8 раз украинские.

Напомним, Зеленский в интервью для американского телеканала рассказал, почему решил уволить с должности главкома Валерия Залужного.