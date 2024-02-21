Зеленский рассказал, как дроны помогают ВСУ на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское производство дронов, снарядов, техники — это производство нашей свободы. Сейчас современные беспилотники помогут нашим военным на фронте.
Об этом глава государства заявил в своем Telegram в среду, 21 февраля, и показал кадры бойцов с дронами на фронте.
Как дроны помогают ВСУ на фронте
"Наше украинское производство дронов, снарядов, техники — это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны именно сила является основой свободы", — сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил всех, кто развивает направление беспилотных систем, внедряет необходимые изменения и помогает сохранять жизнь.
"Благодарю всех, кто развивает направление беспилотных систем, внедряет необходимые изменения, кто благодаря такой технике помогает сохранять жизнь наших воинов и уничтожать оккупантов. Всем партнерам, работающим с нами над производством, каждой стране, которая помогает своими поставками", — говорится в сообщении президента.
Напомним, что недавно Зеленский показал эксклюзивные кадры бойцов аэромобильной бригады на фронте. Он назвал действия воинов на фронте результативными и поблагодарил их за отвагу.
Также президент опубликовал трогательные снимки самоотверженной работы украинских боевых медиков, ежедневно помогающих украинским воинам. Зеленский поблагодарил врачей за жертвенную работу ради Украины.
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