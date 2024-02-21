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Зеленский рассказал, как дроны помогают ВСУ на фронте

21 февраля 2024 13:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал, как дроны помогают ВСУ на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское производство дронов, снарядов, техники — это производство нашей свободы. Сейчас современные беспилотники помогут нашим военным на фронте.

Об этом глава государства заявил в своем Telegram в среду, 21 февраля, и показал кадры бойцов с дронами на фронте.

Как дроны помогают ВСУ на фронте

"Наше украинское производство дронов, снарядов, техники — это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны именно сила является основой свободы", — сказал Зеленский.

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Украинский дрон в небе. Фото: 111 ОБр ТрО
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Военные управляют дронами. Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха
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Украинский военный с дроном на фронте. Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха
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Украинский военный с дроном на фронте. Фото: 111 ОБр ТрО
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Украинский военный управляет дроном. Фото: 56 ОМПБр
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Украинские военные управляют дроном. Фото: 108 отдельная бригада Сил ТрО
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Украинский военный управляет дроном. Фото: 56 ОМПБр
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Украинский военный управляет дроном. Фото: 241 ОБр ТрО
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Украинский военный запускает дрон. Фото: 80 ОДШБр

Президент также поблагодарил всех, кто развивает направление беспилотных систем, внедряет необходимые изменения и помогает сохранять жизнь.

"Благодарю всех, кто развивает направление беспилотных систем, внедряет необходимые изменения, кто благодаря такой технике помогает сохранять жизнь наших воинов и уничтожать оккупантов. Всем партнерам, работающим с нами над производством, каждой стране, которая помогает своими поставками", — говорится в сообщении президента.

Напомним, что недавно Зеленский показал эксклюзивные кадры бойцов аэромобильной бригады на фронте. Он назвал действия воинов на фронте результативными и поблагодарил их за отвагу.

Также президент опубликовал трогательные снимки самоотверженной работы украинских боевых медиков, ежедневно помогающих украинским воинам. Зеленский поблагодарил врачей за жертвенную работу ради Украины.

Владимир Зеленский
ВСУ
дроны
война в Украине
фронт

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