Зеленский рассказал, как дроны помогают ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское производство дронов, снарядов, техники — это производство нашей свободы. Сейчас современные беспилотники помогут нашим военным на фронте.

Об этом глава государства заявил в своем Telegram в среду, 21 февраля, и показал кадры бойцов с дронами на фронте.

Как дроны помогают ВСУ на фронте

"Наше украинское производство дронов, снарядов, техники — это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны именно сила является основой свободы", — сказал Зеленский.

Украинский дрон в небе. Фото: 111 ОБр ТрО

Военные управляют дронами. Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Украинский военный с дроном на фронте. Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Украинский военный с дроном на фронте. Фото: 111 ОБр ТрО

Украинский военный управляет дроном. Фото: 56 ОМПБр

Украинские военные управляют дроном. Фото: 108 отдельная бригада Сил ТрО

Украинский военный управляет дроном. Фото: 56 ОМПБр

Украинский военный управляет дроном. Фото: 241 ОБр ТрО

Украинский военный запускает дрон. Фото: 80 ОДШБр

Президент также поблагодарил всех, кто развивает направление беспилотных систем, внедряет необходимые изменения и помогает сохранять жизнь.

"Благодарю всех, кто развивает направление беспилотных систем, внедряет необходимые изменения, кто благодаря такой технике помогает сохранять жизнь наших воинов и уничтожать оккупантов. Всем партнерам, работающим с нами над производством, каждой стране, которая помогает своими поставками", — говорится в сообщении президента.

Напомним, что недавно Зеленский показал эксклюзивные кадры бойцов аэромобильной бригады на фронте. Он назвал действия воинов на фронте результативными и поблагодарил их за отвагу.

Также президент опубликовал трогательные снимки самоотверженной работы украинских боевых медиков, ежедневно помогающих украинским воинам. Зеленский поблагодарил врачей за жертвенную работу ради Украины.