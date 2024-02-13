Як бойові медики рятують життя бійців ЗСУ — Зеленський показав зворушливі світлини

Український бойовий медик проводить маніпуляції з пораненим бійцем ЗСУ. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський опублікував зворушливі світлини самовідданої роботи українських бойових медиків задля порятунку життя бійців ЗСУ, подякувавши їм за саможертовну роботу заради України.

Кадри глава держави опублікував у своєму блозі в Telegram, у вівторок, 13 лютого.

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Військові парамедики в мобільному військовому шпиталі. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

Військовослужбовець ЗСУ під час військово-польової хірургічної операції. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

"Щоденна самовіддана праця наших медиків, щоденний порятунок життів попри все. Це ще одна важлива складова нашої української сили та стійкості. Дякую українським бойовим медикам, усім лікарям, медичним сестричкам і братам, які самовіддано працюють заради наших людей та України!", — написав Зеленський.

Військовий хірург під час операції. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

Військова парамедикиня з пораненим бійцем ЗСУ. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як стати бойовим медиком в Україні, де цьому навчають та що для цього потрібно. Також ми розповідали, скільки цьогоріч заробляють бойові медики за свою титанічну роботу з порятунку життів оборонців України.