Як бойові медики рятують життя бійців ЗСУ — Зеленський показав зворушливі світлини
Президент України Володимир Зеленський опублікував зворушливі світлини самовідданої роботи українських бойових медиків задля порятунку життя бійців ЗСУ, подякувавши їм за саможертовну роботу заради України.
Кадри глава держави опублікував у своєму блозі в Telegram, у вівторок, 13 лютого.
Зеленський показав кадри роботи бойових медиків
"Щоденна самовіддана праця наших медиків, щоденний порятунок життів попри все. Це ще одна важлива складова нашої української сили та стійкості. Дякую українським бойовим медикам, усім лікарям, медичним сестричкам і братам, які самовіддано працюють заради наших людей та України!", — написав Зеленський.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як стати бойовим медиком в Україні, де цьому навчають та що для цього потрібно. Також ми розповідали, скільки цьогоріч заробляють бойові медики за свою титанічну роботу з порятунку життів оборонців України.
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