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Як бойові медики рятують життя бійців ЗСУ — Зеленський показав зворушливі світлини

13 лютого 2024 17:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як бойові медики рятують життя бійців ЗСУ — Зеленський показав зворушливі світлини
Український бойовий медик проводить маніпуляції з пораненим бійцем ЗСУ. Фото: Telegram Володимира Зеленського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський опублікував зворушливі світлини самовідданої роботи українських бойових медиків задля порятунку життя бійців ЗСУ, подякувавши їм за саможертовну роботу заради України. 

Кадри глава держави опублікував у своєму блозі в Telegram, у вівторок, 13 лютого.

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Як бойові медики рятують життя бійців ЗСУ — Зеленський показав зворушливі світлини
Військові парамедики в мобільному військовому шпиталі. Джерело: Telegram Володимира Зеленського
Як бойові медики рятують життя бійців ЗСУ — Зеленський показав зворушливі світлини
Військовослужбовець ЗСУ під час військово-польової хірургічної операції. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

"Щоденна самовіддана праця наших медиків, щоденний порятунок життів попри все. Це ще одна важлива складова нашої української сили та стійкості. Дякую українським бойовим медикам, усім лікарям, медичним сестричкам і братам, які самовіддано працюють заради наших людей та України!", — написав Зеленський.

Як бойові медики рятують життя бійців ЗСУ — Зеленський показав зворушливі світлини
Військовий хірург під час операції. Джерело: Telegram Володимира Зеленського
Як бойові медики рятують життя бійців ЗСУ — Зеленський показав зворушливі світлини
Військова парамедикиня з пораненим бійцем ЗСУ. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як стати бойовим медиком в Україні, де цьому навчають та що для цього потрібно. Також ми розповідали, скільки цьогоріч заробляють бойові медики за свою титанічну роботу з порятунку життів оборонців України. 

Володимир Зеленський
ЗСУ
медики
Україна
війна в Україні

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