Зеленський розповів, чому ЗСУ відійшли з Авдіївки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відповів, чому Збройні сили України відійшли з Авдіївки. За його словами, рішення було логічним і справедливим, тому що потрібно максимально зберегти українців.

Про це глава держави розповів у ході виступу на Мюнхенській конференції у суботу, 17 лютого.

Зеленський про відхід ЗСУ з Авдіївки

Зеленський повідомив, що для того, щоб не потрапити до оточення, було ухвалено рішення відійти на інші рубежі.

"Це не означає, що Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Росія за 2 роки війни намагалася на сході щось зробити. Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ та містечок. Але найбільше, що вони зруйнували, — наше життя ", — додав президент.

Зеленський додав, що військове командування береже своїх бійців, оскільки це наш захист.

"А будь-яка зброя допомагає відновлювати справедливість та мир на території України. Військовослужбовець захищає території та будинки, і тому рішення було правильним", — уточнив глава держави.

Коментуючи втрати президент сказав, що не може їх назвати, однак в Авдіївці ситуація була 1 до 7: на одного українця припадає сім росіян.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни припустив, що російським окупаційним військам, ймовірно, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області. Там розташовані підготовлені українські позиції, на які відходять війська.

Незабаром засновник полку "Азов" та командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за оборону Авдіївки. Він зазначив, що захисники "дали ворогові гідний бій" у місті.