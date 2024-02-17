Зеленский рассказал, почему ВСУ отошли с Авдеевки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему Вооруженные силы Украины отошли с Авдеевки. По его словам, решение было логичным и справедливым, потому что нужно по максимум сохранить украинцев.

Об этом глава государства рассказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции в субботу, 17 февраля.

Зеленский про отход ВСУ с Авдеевки

Зеленский сообщил, что для того, чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи.

"Это не значит, что Россия что-то захватила. Она ничего не захватила. Россия за 2 года войны пыталась на востоке что-то сделать. Они просто разрушили несколько маленьких селений и городков. Но самое большое, что они разрушили, — наша жизнь", — добавил президент.

Зеленский добавил, что военное командование бережет своих бойцов, так как это наша защита.

"А любое оружие помогает восстанавливать справедливость и мир на территории Украины. Военнослужащий защищает территории и дома, и поэтому решение было правильным", — уточнил глава государства.

Комментируя потери, президент сказал, что не может их назвать, однако в Авдеевке ситуация была 1 к 7: на одного украинца приходится семь россиян.

Напомним, американский Институт изучения войны предположил, что российским оккупационным войскам, вероятно, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области. Там расположены подготовлены украинские позиции, на которые отходят войска.

Вскоре основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойное сражение" в городе.