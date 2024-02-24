Зеленський разом із західними партнерами вшанував загиблих Героїв

Володимир Зеленський разом із партнерами біля стіни пам'яті у Києві. Фото: ОП

У день другої річниці великої війни в України Президент Володимир Зеленський разом із західними партнерами нашої держави вшанував пам'ять загиблих Героїв під час російського вторгнення. Лідери поклали квіти біля стіни пам'яті на Михайлівській площі.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram та опублікував відповідне відео.



Зеленський разом з партнерами вшанував пам'ять загиблих військових

Сьогодні, 24 лютого, Володимир Зеленський разом з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, головою уряду Італії Джорджією Мелоні, прем'єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн вшанували пам'ять загиблих Героїв за час війни в Україні.

Володимир Зеленський разом із партнерами біля стіни пам'яті у Києві. Фото: ОП

"Михайлівська площа. Стіна пам’яті. Разом з партнерами вшанували наших найхоробріших людей, які боролися заради України і свободи та віддали своє життя, щоб Україна — могла жити. Вічна слава і вдячність нашим героям!" — сказав президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російським злом вже стільки часу.

Раніше до українців також вернувся Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він відзначив сміливість українців у боротьбі проти окупантів.

Крім того, багато політичних лідерів у цей день приїхали з візитом у Київ, аби висловити слова підтримки особисто. Сьогодні в Україні можна зустріти колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентку Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн, премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та інших.