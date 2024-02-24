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Зеленский вместе с западными партнерами почтил память погибших Героев

24 февраля 2024 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский вместе с западными партнерами почтил память погибших Героев
Владимир Зеленский вместе с партнерами у стены памяти в Киеве. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В день второй годовщины великой войны в Украине Президент Владимир Зеленский вместе с западными партнерами нашего государства почтил память погибших Героев во время российского вторжения. Лидеры возложили цветы у стены памяти на Михайловской площади.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram и опубликовал соответствующее видео.

Зеленский вместе с партнерами почтил память погибших военных

Сегодня, 24 февраля, Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой правительства Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен почтили память погибших Героев за время войны.

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Владимир Зеленский вместе с партнерами у стены памяти в Киеве. Фото: ОП

"Михайловская площадь. Стена памяти. Вместе с партнерами почтили наших самых храбрых людей, которые боролись ради Украины и свободы и отдали свою жизнь, чтобы Украина могла жить. Вечная слава и благодарность нашим героям!" — сказал президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.

Ранее к украинцам вернулся Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил смелость украинцев в борьбе с оккупантами.

Кроме того, многие политические лидеры в этот день приехали с визитом в Киев, чтобы выразить слова поддержки лично. Сегодня в Украине можно встретить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других.

Владимир Зеленский
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